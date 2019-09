Guardia costiera salva 90 migranti

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Su richiesta delle autorità maltesi, le motovedette della Guardia costiera italiana hanno soccorso la scorsa notte un barchino con a bordo 90 migranti in acque Sar di Malta ma quando la Guardia Costiera ha chiesto a La Valletta di inviare un pattugliatore per il trasbordo delle persone recuperate, Malta ha risposto negativamente. Le navi italiane stanno comunque dirigendosi verso l'isola. Il Centro di coordinamento del soccorso marittimo maltese, informa la Guardia costiera, "dopo aver formalmente dichiarato l'assunzione del coordinamento dell'evento Sar, richiedeva alla autorità italiana la disponibilità e l'impiego di assetti navali a supporto di un proprio pattugliatore che dichiaravano aver dirottato in zona". Ma una volta terminato il soccorso e aver chiesto un punto d'incontro con il pattugliatore, Malta non ha risposto. Al momento dunque le unità della Guardia Costiera con a bordo i migranti salvati stanno facendo rotta verso Malta in attesa di definizione del luogo di sbarco".