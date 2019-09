Salvini,eleggere sindaco in gamba a Roma

(ANSA) - MILANO, 16 SET - "Spero che i romani possano eleggere un sindaco in gamba al più presto perché una città bella come Roma è conciata male". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini ad Aria pulita su 7gold rivendicando da ministro dell'Interno di aver fatto "l'impossibile". Come candidato andrebbe bene "chiunque estratto a sorte dalla rubrica telefonica".