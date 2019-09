Bimbo di 18 mesi positivo alla cannabis

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Un bimbo di un anno e mezzo si trova ricoverato all'ospedale, a Milano, perché trovato positivo alla cannabis. Sul piccolo, che non è in pericolo, sono in corso accertamenti da parte dei medici - e sulla vicenda da parte della Polizia di Stato - per capire come abbia fatto ad assumere una sostanza di quel tipo. ieri sera i genitori, vedendo che il bambino non si risvegliava da un sonno profondo che lo aveva colto nel pomeriggio, hanno chiamato il 118 facendolo trasportare all'Ospedale dei Bambini. Lì, dopo i primi esami, è arrivata la diagnosi, con gli esami del sangue positivi ai cannabinoidi. Sia il padre sia la madre hanno escluso di fare uso di droghe. Hanno però detto di avere nei giorni scorsi ospitato un parente noto per essere un consumatore di spinelli.

L'ipotesi è che il piccolo abbia ingerito involontariamente qualche pezzetto di droga, e al momento non ci sono indagati.