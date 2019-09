Solidarietà No Tav a attivista Luca Abbà

(ANSA) - TORINO, 15 SET - Solidarietà No Tav nei confronti di Luca Abbà, storico attivista del movimento arrestato nelle scorse ore dai carabinieri. Una decina di persone sta protestando in Valle di Susa nei pressi del traliccio della luce da cui, nel 2012, Abbà cadde ferendosi in modo grave durante una protesta contro l'esproprio dei terreni su cui ora sorge il cantiere dell'Alta Velocità.

Abbà deve scontare un anno di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda che ha portato all'ordine di carcerazione risale al 2009 ed è legata ad episodi avvenuti durante lo sgombero, a Torino, di una casa occupata. Per lui, il giudice ha disposto la semilibertà.