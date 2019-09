Gratteri, Calabria non è terra omertosa

(ANSA) - GIZZERIA (CATANZARO), 15 SET - "Come Procura di Catanzaro stiamo dando grande attenzione a questo territorio perché riteniamo che sia stato nel corso degli anni martoriato dalla presenza della 'ndrangheta". Lo ha detto il Procuratore della Dda del capoluogo calabrese Nicola Gratteri che a Gizzeria - riporta un comunicato degli organizzatori della manifestazione - ha ricevuto il riconoscimento alla legalità nell'ambito della sesta edizione del Premio Caposuvero.

"Al contempo - ha aggiunto Gratteri - devo dire che da un po' di anni siamo riusciti a fare cose importanti con forze dell'ordine di primo piano. È la misura di tutto è racchiusa nel dato dei casi denunciati. Questa terra non è omertosa - ha concluso - la gente ha solo bisogno di essere ascoltata".

Ideato e promosso dalla Proloco di Gizzeria il Premio ha mostrato, in un susseguirsi di immagini, video, interventi e racconti, uno spaccato della Calabria e dei suoi grandi paradossi.