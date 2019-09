Migranti: Sea Eye, evacuati in 5 dalla Alan Kurdi

Cinque dei 13 migranti salvati dalla Alan Kurdi sono stati evacuati per motivi medici. Lo conferma all'ANSA lo staff della Sea Eye, che da oltre una settimana è al largo di Malta in attesa di conoscere il posto dove sbarcare. Quattro delle persone evacuate sono minorenni, tre diciassettenni e un quindicenne. Per uno di loro è stata disposta l'evacuazione dopo un tentativo di suicidio.

"Fate sbarcare i naufraghi che sono a bordo della nave Alan Kurdi", Lo scrive su twitter Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana.

"È il segnale di quella discontinuità - conclude il parlamentare di Leu - che serve a questo Paese per recuperare dignità ed umanità".