Cina: Merkel a Pechino tra economia e diritti umani

(ANSA) - PECHINO, 6 SET - La cancelliera tedesca Angela Merkel è a Pechino per la sua dodicesima visita in Cina dalla salita al potere di fine 2005, nell'ambito di una congiuntura economica con serie prospettive di recessione per la Germania.

Berlino è il primo partner commerciale europeo di Pechino, con un interscambio di circa 200 miliardi di euro, ma la Merkel è in una posizione di equilibrio precario per la guerra commerciale tra Usa e Cina e le pressioni di Donald Trump. Dopo la cerimonia di benvenuto alla Grande sala del popolo, il programma prevede un bilaterale col premier Li Keqiang, la firma di alcuni accordi e una conferenza stampa congiunta alla quale sono stati ammessi, in un primo momento, solo i giornalisti tedeschi al seguito. Fatto mai capitato in precedenza e in parte corretto con l'apertura ad alcuni media tedeschi basati a Pechino. La Merkel, schierata nella difesa dei diritti umani, è stata sollecitata dai leader delle proteste pro-democrazia di Hong Kong a sollevare il caso con le autorità di Pechino. C'è poi il nodo dello Xinjiang e della minoranza musulmana uigura spedita nei campi di rieducazione.