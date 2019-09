18enne ucciso: per lui concerto-evento

(ANSA) - NUORO, 5 SET - A un anno dal delitto, Macomer tributa un concerto alla memoria di Manuel Cadeddu, il 18enne massacrato a colpi di piccone e badile l'11 settembre 2018 sulle sponde del lago Omodeo e poi sepolto in un terreno di Ghilarza, dove venne scoperto un mese dopo il delitto. Il 13 settembre sarà una giornata dedicata alla giovane vittima, un evento all'insegna della musica rap e techno ma non solo: i ragazzi del paese realizzeranno un murales su cui fisseranno le impronte delle loro mani.

Sarà la firma del "Concerto in memoria di Manuel" con inizio alle 18.30 nel centro polifunzionale di Sertinu. Un'iniziativa con la parola d'ordine "Mai più", voluta dalla madre del 18enne ucciso, Fabiola Berardi, e dalla cugina, Alessia Carta, in collaborazione con l'associazione ProPositivo, il Forum Giovani di Macomer e il Comune. Sul palco saliranno Mose Concas, Menhir e Cool Caddish, tre artisti da anni impegnati nel sociale, a cui seguiranno due giovani dj, Marco Cogotzi e Lelle Cinus.