Salvati su 3 Cime:conto da 8-10mila euro

(ANSA) - BELLUNO, 3 SET - La cifra esatta la sta determinando il Suem 118 di Pieve di Cadore ma sarà un conto salato, tra 8 e 10mila euro, quello che verrà presentato per il salvataggio con l'elicottero ai due alpinisti spagnoli recuperati ieri sulle Tre Cime di Lavaredo. Lo dice all'ANSA il primario del Suem 118 di Pieve di Cadore, Giovanni Cipolotti. "Sicuramente sarà a loro carico - spiega - perchè rientra nei casi in cui agli illesi è chiesto il ritorno totale delle somme dell'intervento". Il costo dell'elicottero di emergenza, quando il soccorso è per cittadini stranieri, è di 120 euro al minuto. "Un caso del genere? Non mi era mai capitato. Credo si possa parlare solo di stupidità e incoscienza", risponde Cipolotti.