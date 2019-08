Coltiva cannabis per cosmetici,arrestato

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 24 AGO - Coltivava piante di marijuana nel giardino di casa per poi vendere prodotti derivati, come i cosmetici, su internet. Per questo un 43enne incensurato è stato arrestato a Carrara (Massa Carrara) dai carabinieri che lo hanno scoperto attraverso gli annunci on line con cui l'uomo pubblicizzava i suoi prodotti. In casa i militari hanno trovato oltre un chilo di marijuana già essiccata e l'uomo si è difeso sostenendo che si trattava di una partita regolarmente acquistata, ma alla fine è stato arrestato per illecita coltivazione e detenzione di stupefacenti. Il 43enne ha anche sostenuto di aver utilizzato semi semi di una particolare specie per il suo basso contenuto di principio attivo, poiché era sua intenzione utilizzare il raccolto per produrre cosmetici, da vendere anche on line. Durante l'udienza di convalida dell'arresto l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere e in attesa del processo, rimandato al 30 settembre, è stato sottoposto all'obbligo di firma.