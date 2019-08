Spara in azienda a Erba dopo discussione

(ANSA) - COMO, 22 AGO - Episodio dai contorni ancora poco chiari ieri pomeriggio a Erba dove un uomo ha esploso tre colpi di pistola all'interno di un'azienda di minuteria metallica, la Real Steel, dopo una discussione con due dipendenti. I colpi, indirizzati verso i dipendenti stesso e verso un'auto, non sono andati a segno. Sull'episodio, riportato da La Provincia di Como, stanno indagando i carabinieri.

Tutto è successo attorno alle 13, quando in azienda si sono presentate due persone per parlare con due dipendenti. Il colloquio si è subito acceso, fino a quando uno dei due "ospiti" ha esploso i tre colpi calibro 38. I due si sono poi allontanati. Sono stati i dipendenti stessi a chiamare i carabinieri.