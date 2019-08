Con machete semina terrore a Verona

(ANSA) - VERONA, 22 AGO - Momenti di paura oggi pomeriggio sul Liston di piazza Bra, in pieno centro a Verona, accanto all'Arena. Un uomo ha sguainato un machete e ha dato in escandescenze, terrorizzando passanti e turisti. Secondo quanto si è appreso, sembra che l'uomo avesse avuto un diverbio con una donna. E' scattato l'allarme, con le forze dell'ordine allertate dal cameriere di un locale e subito dopo dall'assessore comunale alla sicurezza, Daniele Polato, che si trovava nelle vicinanze e ha chiamato personalmente i carabinieri. Sul posto sono arrivate in massa le forze dell'ordine: oltre alle pattuglie dei Carabinieri, le Volanti della Questura e gli agenti della Polizia municipale. Lo squilibrato è stato bloccato. Ha dichiarato di essere italiano declinando le sue generalità, ma è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti e per definire la sua posizione.