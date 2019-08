Morto operaio folgorato nel mantovano

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - E' morto poco dopo il suo arrivo agli Spedali Civili di Brescia l'operaio di 51 anni folgorato questa mattina in un cantiere edile a Castiglione delle Stiviere, nell'alto mantovano.

Angelo Baresi viveva a Rudiano in provincia di Brescia.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, l'operaio stava lavorando ad una gettata di cemento e stava manovrando il lungo tubo da cui fuoriesce il calcestruzzo. Ad un tratto, il braccio metallico da cui passa il cemento aspirato da una betoniera, manovrato da un collega, ha toccato una linea elettrica da 15mila volt di potenza che si è scaricata sull'uomo. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e in eliambulanza è stato trasportato all'ospedale di Brescia, con serie ustioni.