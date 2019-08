Venezia prova il 'nuovo' traffico acqueo

(ANSA) - VENEZIA, 19 AGO - E' scattata, oggi, a Venezia, la sperimentazione per 60 giorni del nuovo regolamento per la gestione del traffico acque di taxi e barche da lavoro. Il provvedimento impone fasce orarie per lo sbarco delle merci senza utilizzo di gru se inquinanti ma anche le 'targhe alterne' per i taxi. In campo una decina di uomini della Polizia locale per dare indicazioni e controllare i canali interessati da divieti e limiti. Sanzionate due imbarcazioni: ai conducenti 150 euro di multa ciascuno.