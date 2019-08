Open Arms: Procura acquisisce documenti

(ANSA) - AGRIGENTO, 17 AGO - La Procura di Agrigento ha acquisito dei documenti, relativi all'Open Arms, dalla Guardia costiera. Tra gli incartamenti che sono, adesso, al vaglio del procuratore aggiunto Salvatore Vella, anche la comunicazione con cui l'Mrcci, il centro di ricerca e soccorso di Roma scrive, chiedendo una risposta urgente, al ministero dell'Interno che "non vi sono impedimenti di sorta" allo sbarco.

La Procura di Agrigento è al lavoro su diversi fronti. Si stanno, al momento, valutando i documenti ricevuti e, nelle prossime ore, non è escluso che si possa procedere ad una ispezione sulla Open Arms. Oltre al fascicolo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ieri è stata aperta - dopo la denuncia dei legali della Ong spagnola - anche un'inchiesta, a carico di ignoti, per sequestro di persona.