Sequestro a Genova 8 t. cibo 'taroccato'

(ANSA) - GENOVA, 16 AGO - Maxi sequestro di cibo contraffatto al porto di Genova. La guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane hanno scoperto, presso il bacino di Prà, otto tonnellate di alimenti provenienti dalle Filippine e destinate a un grossista lombardo. I prodotti avevano il marchio Parmesan, nome evocativo del parmigiano, eccellenza alimentare italiana. I preparati alimentari sono stati ritirati dal mercato anche perché potenzialmente pericolosi per la salute. Il legale rappresentante della società importatrice, di origini cinesi, è stato denunciato, mentre la medesima società è stata segnalata per fatti costituenti reato della normativa in tema di responsabilità amministrativa degli enti. Nell'occasione, Coldiretti Liguria ha ricordato come la contraffazione alimentare "ruba all'Italia 300 mila posti di lavoro" e quindi "va fermata. Bisogna sempre garantire che un prodotto acquistato come italiano provenga solo e esclusivamente dal nostro Paese".