Pm Marcello Musso muore travolto da auto

(ANSA) - ASTI, 16 AGO - Il magistrato Marcello Musso, titolare dell'inchiesta sulle aggressioni con l'acido che si è conclusa con la condanna dei cosiddetti 'amanti diabolici' Martina Levato e Alexander Boettcher, é morto oggi, travolto da un'auto, in provincia di Asti, dove si trovava in vacanza. Il pm milanese era in sella a una bici ed è stato investito sulla strada tra Agliano e Costigliole.

Inutili i soccorsi del 118 e dell'elisoccorso: il magistrato é morto per le gravissime lesioni riportate nell'incidente. E' stato lo stesso investitore, risultato poi negativo all'alcoltest, a chiamare i soccorritori.