Onde spingono a largo 5 giovani, salvati

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 16 AGO - Attimi di apprensione per cinque ragazzi, adolescenti, spinti al largo dalla corrente e dalle onde di risacca, di fronte al bagno Duilio di Viareggio.

Non erano più in grado di nuotare verso riva ed esaurivano le forze. Li ha salvati una pattuglia della guardia costiera richiamata da grida di aiuto, provenienti sia dal mare sia dall'arenile da parte degli altri bagnanti. Saliti su dei pattini, i militari hanno iniziato a vogare per raggiungere il prima possibile i ragazzi in difficoltà. Un bagnino si è perfino aggiunto a nuoto per dar manforte. L'impresa non è stata semplice per i soccorritori a causa delle onde che ostacolavano l'avanzata dei pattini di soccorso dei bagni. Poi comunque i soccorritori hanno raggiunto i ragazzi e li hanno tratti a riva.

Erano esausti e visibilmente impauriti. Al termine del soccorso, rotta la tensione, dalle spiagge è partito uno scroscio di applausi dei villeggianti verso soccorritori e salvati.