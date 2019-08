Giù da scogliera con bici, grave 14enne

(ANSA) - ORISTANO, 16 AGO - Un ragazzo di 14 anni è precipitato, mentre correva sulla bici, da una scogliera alta una decina di metri riportando gravi traumi per i quali è stato trasferito in elicottero all'Ospedale Brotzu di Cagliari. Il fatto è avvenuto a metà mattinata nella marina di San Vero Milis, in località S'Architteddu tra la spiaggia di Putzu Idu e la borgata di S'Anea Scoada, nel litorale oristanese. Ancora da accertare le cause della caduta. Forse una manovra sbagliata con la bicicletta o una imprudenza sul ciglio della scogliera che gli ha fatto perdere l'equilibrio.

A prestargli i primi soccorsi sono stati i testimoni dell'incidente. Poi sono arrivati i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano, l'ambulanza del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Oristano. Le condizioni del ragazzo, che ha perso conoscenza, sono apparse subito gravi. Secondo i primi accertamenti ha riportato traumi al cranio, all'addome e al torace. Sul posto gli è stata praticata una flebo.