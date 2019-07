Controllori con 'body-cam' su bus Verona

(ANSA) - VERONA, 23 LUG -L'Azienda Trasporti di Verona ricorre alla tecnologia per potenziare l'efficacia dei controlli antievasione sugli autobus e migliorare la sicurezza dei propri operatori e collaboratori. Atv sta sperimentando i test di collaudo dei nuovi dispositivi che entreranno da settembre nella dotazione delle pattuglie dei verificatori: è un nuovo palmare multifunzione in grado di semplificare molte operazioni manuali che oggi limitano l'efficacia dell'attività di controllo e di una "body cam" di cui saranno dotati gli operatori come deterrente per prevenire situazioni potenzialmente pericolose.

"Lo scopo dell'impiego delle body-cam - spiega il dg, Stefano Zaninelli - è quello di attivare gli apparati solo in caso di situazioni difficili che potrebbero mettere a repentaglio l' incolumità dell'operatore". I nuovi palmari sono collegati alle banche dati aziendali: gli operatori avranno così subito tutte le informazioni sull'utente, quali generalità effettive, foto, abbonamenti già acquistati, eventuali sanzioni precedenti.