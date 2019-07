Morì travolto da bus, autista condannato

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 19 LUG - E' stato condannato a 8 mesi per omicidio colposo (pena sospesa) oltre al pagamento delle spese processuali, l'uomo che era al volante del bus di linea Seta il 13 gennaio 2014 quando morì il 14enne studente di origine ghanesi Sylvester Agyemang, scendendo dal mezzo alla fermata e sbattendo fatalmente la testa sul marciapiede di viale Piave, a Reggio Emilia. Il pm Laura Galli aveva chiesto per l'autista una pena di 2 anni e 8 mesi. Mentre aveva avanzato una condanna di 4 anni al capofficina del parco mezzi di Seta, perché - secondo l'accusa - quell'autobus, causa ripetuti guasti e malfunzionamenti, non avrebbe dovuto essere in circolazione. Ma il giudice del tribunale reggiano, Sarah Iusto lo ha assolto così come l'allora amministratore delegato di Seta, Filippo Allegra, verso il quale lo stesso pm aveva chiesto l'assoluzione.