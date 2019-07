Detenuto aggredisce agenti, 9 contusi

(ANSA) - FIRENZE, 19 LUG - Nove agenti di polizia penitenziaria sono rimasti contusi questa mattina a causa di un'aggressione da parte di un detenuto nel carcere fiorentino di Sollicciano. A darne notizia è il segretario del sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe Donato Capece.

"Segnalo un'aggressione al reparto giudiziario del carcere di Sollicciano - afferma Capece -. Un detenuto di colore ha spaccato un posacenere, quelli a cestino da corridoio, in testa a un poliziotto penitenziario e, successivamente, ha aggredito a pugni un altro agente che cercava di avvicinarsi. Tutto per motivi incomprensibili". "Solamente il tempestivo intervento degli altri poliziotti di servizio ha scongiurato più gravi conseguenze - aggiunge -, ma nove agenti sono ricorsi alle cure del pronto soccorso". "Questa - precisa Capece - è l'ennesima aggressione che si registra e dovrebbe fare seriamente riflettere sulla necessità di adottare opportuni provvedimenti per scongiurare ulteriori fatti violenti contro poliziotti penitenziari".