Sea Watch: Rackete in Procura Agrigento

(ANSA) - AGRIGENTO, 18 LUG - Carola Rackete, il comandante della "Sea Watch3", è in Procura ad Agrigento. Verrà interrogata, nell'ambito del primo fascicolo d'inchiesta aperto a suo carico: quello per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e disobbedienza a nave da guerra, dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e i pubblici ministeri Alessandra Russo e Cecilia Baravelli. La capitana tedesca è arrivata a piedi insieme ai suoi avvocati Leonardo Marino e Alessandro Gamberini. L'attivista della Ong Sea Watch non ha risposto alle domande dei cronisti. A suo sostegno un presidio di manifestanti che espongono un lenzuolo bianco con la scritta "Salvare vite in mare non è reato". Il Consiglio comunale di Palermo, intanto, ha bocciato per un solo voto l'ordine del giorno per la concessione della cittadinanza onoraria ai militari della guardia di finanza a bordo della motovedetta speronata a Lampedusa dalla Sea Watch, comandata da Carola Rackete, che aveva tentato di bloccare l'ingresso nel porto dell'isola.