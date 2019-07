Lega: fondi russi, gdf a casa Vannucci

(ANSA) - SUVERETO (LIVORNO), 17 LUG - Uomini della guardia di finanza sono entrati a casa di Francesco Vannucci a Suvereto, in provincia di Livorno. Quattro investigatori delle fiamme gialle sono arrivati poco prima delle 16.00 e hanno suonato il campanello all'abitazione chiedendo di parlare con l'ex bancario. Intanto da Milano emerge da ambienti giudiziari che quella in corso a casa Vannucci è una perquisizione e che i quattro militari della gdf arrivano direttamente dal capoluogo lombardo. Non è chiaro, però, se la perquisizione è "presso terzi". Se così fosse Vannucci non sarebbe indagato.