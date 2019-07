Fumo e pacco sospetto, doppio stop M1

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Doppio stop, questa mattina 16 luglio, sulla Linea 1 della metropolitana milanese per del fumo che è stato notato alla fermata di Rovereto (per un problema verificatosi alla vicina fermata di Pasteur) e per un pacco sospetto nella stazione di Sesto Fs. A Rovereto, intorno alle 6.30, sono intervenuti i vigili del fuoco (che però non hanno dovuto spegnere alcun incendio) mentre a Sesto le forze dell'ordine che hanno verificato l'oggetto.

La circolazione è stata sospesa tra Palestro e Villa San Giovanni (con un servizio di autobus sostitutivi) all'incirca tra le 6.30 e le 8, e ancora, dopo le 8.30, ma solo per una decina di minuti, tra Sesto Fs e Sesto Marelli. Inevitabili i disagi per i passeggeri data l'ora di punta. Rallentamenti vengono segnalati anche dopo la ripresa della circolazione. I tecnici di Atm sono intervenuti per sistemare il guasto, di natura elettrica, a Pasteur.

Il 19 giugno scorso si era verificato un fatto analogo, con del fumo nei tunnel, ma per un surriscaldamento a una rotaia.