Tornato il maltempo, neve al Nord

Parentesi quasi autunnale in Piemonte con forti piogge, neve dai 2.500 metri in su e temperature in forte calo. Resta per tutto il giorno l'allerta gialla per temporali e picchi di precipitazioni che possono essere anche molto forti - prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - sul nord della regione e a sud del fiume Po.



Nelle ultime 12 ore a Torino sono caduti quasi 100 millimetri di pioggia, molte strade sono rimaste allagate e la minima è scesa a 13 gradi; ma anche in provincia di Cuneo e Alessandria le precipitazioni sono state abbondanti: 97,4 mm in 12 ore a Barge, 68.6 ad Acqui Terme. Ai 3.272 metri della stazione di Ceresole Reale (Torino), nel Gran Paradiso, minima -4.1; a Bardonecchia, in Valle di Susa, la stazione meteo di Arpa a 3.000 metri ha registrato una minima di -1.5. La perturbazione dovrebbe lasciare il Piemonte a partire dal pomeriggio.

Le precipitazioni delle ultime ore hanno imbiancato la Valle d'Aosta in media e alta montagna. In base ai dati forniti dall'ufficio neve e valanghe della Regione, la quota neve si attesta a 2.300-2.500 metri, dove i quantitativi vanno dalle semplici 'spolverate' a 3-5 centimetri.

Salendo di quota lo spessore della coltre bianca aumenta: a Cervinia, sopra i 3.000 metri, ci sono 15-20 cm di neve. Sul resto del territorio invece sopra i 2.800-3.000 mt si trovano poco più di 5 cm. La zona del Monte Bianco è stata meno interessata dalle precipitazioni, che hanno coinvolto maggiormente le aree al confine con il Piemonte e, in parte, con la Svizzera. L'ufficio meteo regionale prevede schiarite già a partire dal pomeriggio.

Temperatura e clima autunnale dalla notte nel Nord della Lombardia, in particolare in provincia di Sondrio. Sul fondovalle sta piovendo in modo incessante mentre alle quote superiori ai 2200 metri in Valtellina e Valchiavenna ha iniziato a nevicare. Crollo delle temperature nell'ordine di 15 gradi sull'intero territorio provinciale.