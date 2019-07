Dominijanni Procuratore vicario Reggio C

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 13 LUG - Il Procuratore della Repubblica aggiunto di Reggio Calabria, Gerardo Dominijanni, é stato nominato Procuratore vicario. La nomina é stata decisa dal Procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri.

La nomina di Dominijanni, secondo quanto é detto nel provvedimento emesso dal Procuratore Bombardieri, é stata disposta "in considerazione dell'opportunità di procedere, ad oltre un anno dall'insediamento del Procuratore della Repubblica, all'individuazione, tra i Procuratori della Repubblica aggiunti in servizio, del magistrato destinato ad esercitare le funzioni di Procuratore in caso di mancanza o impedimento del titolare".

Nel provvedimento, inoltre, si fa riferimento al fatto che "la reggenza o supplenza nella direzione dell'Ufficio é stata assicurata, sino ad ora, dal Procuratore aggiunto Dominijanni, magistrato con maggiore anzianità nel ruolo".

Gli altri Procuratori aggiunti a Reggio Calabria sono Gaetano Paci e Giuseppe Lombardo.