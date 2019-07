Accoltella compagno madre,stanco di liti

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Negli anni aveva accumulato coltelli, spade e tirapugni, assistendo alle continue aggressioni del compagno della madre nei confronti della donna e della sorella.

E dopo l'ennesima lite ha accoltellato l'uomo, un 43enne che era ai domiciliari per furto. Un minorenne è stato fermato a Giulianello, in provincia di Latina, dalla polizia ed è ora indagato per lesioni aggravate dall'uso di armi.

Il ragazzo, dileguatosi dopo aver accoltellato il 43enne, si è costituito il giorno seguente raccontando di aver agito in un momento di rabbia accumulata di fronte alle ennesime vessazioni dell'uomo nei confronti della madre e della sorella. "Era violento e prevaricatore, ero arrivato ad odiarlo", ha detto agli investigatori il giovane, che è stato portato in una struttura protetta per minori.