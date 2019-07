Paragone Antigone-Rakete,Fedriga diserta

(ANSA) - TRIESTE, 12 LUG - Il direttore artistico di un festival di musica e arti visive mette in relazione Antigone e Carola Rackete e il Governatore Fvg Massimiliano Fedriga diserta la manifestazione, sostenendo che "non si deve fare politica con i fondi pubblici". La vicenda comincia stamani quando in un articolo sul Mittelfest, di Cividale (Udine), pubblicato dal Messaggero Veneto, Haris Pasovic fa il paragone tra l'eroina tragica con la capitana della Sea Watch. All' inaugurazione è stata spiegata la ragione dell'assenza del Governatore. (ANSA).