Google dedica doodle a Favaloro, padre del bypass aortico

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - E' considerato il padre del bypass aorto-coronarico, l'intervento di cardiochirurgia più eseguito al mondo, ma anche un filantropo che ha dedicato buona parte della sua vita a cercare di garantire anche ai più poveri l'accesso alle cure più complesse. Oggi è l'anniversario della nascita, 96 anni fa, di Renè Favaloro, cardiochirurgo argentino di fama mondiale, e la ricorrenza è stata celebrata dal doodle di Google, che lo raffigura con il camice, la cuffia e la mascherina, pronto per operare.

Favaloro, i cui i nonni erano di Valdichiesa, nell'arcipelago delle Eolie, eseguì per primo l'intervento di bypass, che consiste nell'aggirare un'ostruzione in un vaso sanguigno utilizzando un frammento di arteria, nel maggio del 1967, quando lavorava nella Cleveland Clinic. Tornato in patria negli anni '70 diede vita alla Fondazione Favaloro, dedicata alla ricerca nel campo della chirurgia ma anche, attraverso alcuni istituti, a permettere l'accesso agli interventi anche alle persone meno abbienti. Favaloro morì suicida il 29 luglio del 2000, probabilmente per i debiti accumulati a causa della crisi economica del paese. Il chirurgo veniva spesso in Italia, al punto da ricevere la cittadinanza onoraria dalle città di Leni, di Malfa e di Santa Marina Salina. Nel 1991 l'allora presidente della Repubblica italiana Francesco Cossiga lo insignì del titolo di Grande ufficiale dell'Ordine al merito. (ANSA).