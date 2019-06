Giorgetti, rinvio Ue non sia escamotage anti flat tax

"Noi vogliamo semplicemente capire se le cose che il governo vuole fare, la flat tax e la riforma fiscale si possono fare o no. Se" il rinvio della procedura d'infrazione "è un escamotage per portarci in un terreno dove le riforme non si possono fare, non ci sta bene". Lo dice Giancarlo Giorgetti a L'Intervista su SkyTg24.

"Il governo sta qui per governare e fare, ci rinviano la procedura d'infrazione ed è buona cosa ma non si può sempre rinviare. L'auspicio è che nelle prossime settimane si faccia chiarezza per capire cosa deve fare l'Esecutivo", ha aggiunto Giorgetti. "Non dico che si deve votare a settembre ma il governo deve andare avanti, ci dicano se la flat tax si può fare, siamo qui per fare!", dice ancora Gi

"Io non sono interessato a fare il commissario europeo e probabilmente non sono adatto a farlo, non succederà", ha detto ancora Giorgetti