Uomo percosso e ucciso nel reggino

(ANSA) - SAN FERDINANDO (REGGIO CALABRIA), 27 GIU - Un uomo è stato ucciso la notte scorsa a San Ferdinando. Sono stati i carabinieri, dopo una segnalazione al 112, a trovare, per strada, la notte scorsa, il cadavere di Domenico Pangallo, di 58 anni, di Roccaforte del Greco.

Da un primo esame esterno condotto dal personale 118 intervenuto per constatarne il decesso, sono emerse lesioni da percosse al volto ed al cranio. Sull'episodio hanno avviato le indagini i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, coordinate dalla Procura di Palmi, per cercare di individuare il motivo per cui Pangallo si trovasse a San Ferdinando e cosa sia successo.