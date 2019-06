Picchiava figlia disabile, arrestata

(ANSA)- VARESE, 27 GIU - Una donna di 30 anni è stata arrestata dalla Squadra Mobile di Varese per maltrattamenti sui tre figli di 4, 7 e 10 anni, tra cui una bimba disabile su cui la madre si sarebbe accanita in particolar modo. La donna, a quanto emerso dalle indagini, li avrebbe vessati psicologicamente, insultando e picchiando la figlia affetta da disabilità, tanto da indurre il fratellino più piccolo a picchiarla a sua volta e sputarle addosso. "Tutti sapevano, insegnanti e assistenti sociali, tutti vedevano i lividi sulla bambina e nessuno ha denunciato" è stato il commento del Procuratore della Repubblica di Varese Daniela Borgonovo, che ha spiegato che le ecchimosi sul corpo della piccola erano apparse da almeno un anno, ma che tutti quelli che le hanno notate si sono limitate a riferirlo alla madre. Il compagno della donna - che non risulta essere il padre della bambina disabile - è stato sottoposto a divieto di avvicinamento ai minori, i piccoli sono stati affidati a una struttura protetta.