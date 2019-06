Fond.Agnelli e Google per docenti futuro

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Fondazione Agnelli e Google collaboreranno sui temi dell'istruzione per costruire con gli insegnanti strategie e pratiche didattiche innovative. I progetti sono stati illustrati da Carlo d'Asaro Biondo, presidente di Emea Strategic Relationship Google, e da John Elkann, presidente della Fondazione Agnelli, in apertura di Te@ch, giornata di confronto e sperimentazione diretta sulle possibili sinergie tra innovazione digitale e pratiche didattiche.

"Grazie alla collaborazione con Google diamo il via a progetti pensati con gli insegnanti e a loro rivolti per aiutarli a rinnovare la didattica con l'aiuto delle nuove tecnologie", sottolinea Elkann. "Siamo convinti che il digitale offra enormi opportunità alla scuola e siamo felici di collaborare con la Fondazione Agnelli, offrendo agli insegnanti strumenti per abilitare nuovi modi di trasmettere e condividere il sapere", spiega d'Asaro Biondo. Finora questo programma, partito a fine 2017, ha coinvolto 110 insegnanti.