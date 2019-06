FI: Toti, Gelmini alle primarie? Bene

(ANSA) - GENOVA, 25 GIU - "Più candidati ci sono alla contendibilità del centrodestra, più sono assolutamente felice, spero che ce ne siano da fuori Forza Italia, che si aggiungano a noi da tutte le sensibilità di un mondo che si è disperso in questi anni". Così il presidente della Regione Liguria e neo coordinatore di Forza Italia Giovanni Toti stamani a Genova commenta la candidatura di Mariastella Gelmini alle primarie del centrodestra.

"Credo che le regole debbano proprio volgere a questo, quindi in bocca al lupo a Mariastella, sarà una competitor molto interessante, soprattutto sono contento che il pezzo di classe dirigente che ha sempre additato Toti come un sabotatore perché sottolineava i problemi del partito, oggi sposi la mia diagnosi e anche la mia cura", rimarca.