Arrestato l'ex direttore Entrate di Como

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Corruzione e rivelazione di segreti di ufficio: per questi reati il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Como ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Como, nei confronti dell'ex direttore Provinciale della Agenzia delle Entrate di Como (attualmente direttore dell'Agenzia di Varese) e di un funzionario della stessa Agenzia già in servizio a Como e ora capo area dell'ufficio legale dell'Agenzia a Pavia. Ai domiciliari il titolare del 33,33% del capitale sociale di Tintoria butti srl, mentre sono finiti in carcere quali mediatori della corruzione i due titolari (padre e figlio) dello studio commercialista Pennestrì di Como.