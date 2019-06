A.Mittal:esposto contro emissioni nocive

(ANSA) - TARANTO, 25 GIU - Un esposto con oltre 6mila firme per denunciare le emissioni "nocive e cancerogene" dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal (ex Ilva) di Taranto è stato presentato questa mattina da un gruppo di cittadini negli uffici della Procura della Repubblica.

Foto e video che fanno parte del dossier, al quale è allegata anche documentazione ufficiale del ministero dell'Ambiente, secondo gli ambientalisti attestano chiaramente "le emissioni non convogliate che si verificano durante il giorno e la notte dagli impianti del siderurgico tarantino. Emissioni nocive e cancerogene provenienti dalle cokerie, dagli altiforni, dalle acciaierie e da altri impianti, gli stessi già sequestrati dalla Magistratura nel 2012, che violano l'art.674 del Codice penale - Getto pericoloso di cose". Il materiale è stato raccolto da novembre scorso.