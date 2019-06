Rifugiati,domani flash mob a Ventimiglia

(ANSA) - GENOVA, 19 GIU - In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, gli attivisti di Amnesty International Circoscrizione Liguria e Amnesty International Francia organizzano per domani a Ventimiglia un flash mob alla frontiera italo-francese di Ponte San Ludovico alle 18. L'obiettivo, annuncia Amnesty in una nota, è dimostrare il sostegno ai valori della solidarietà e dell'accoglienza e rimarcare l'urgenza di una gestione ordinaria del fenomeno migratorio che tuteli i diritti di uomini, donne e bambini che cercano protezione internazionale o una vita migliore in Europa.

Amnesty afferma di aver più volte ribadito come la normativa dell'Unione europea in materia d'asilo abbia caricato di responsabilità sproporzionate gli stati membri della frontiera marittima, con una tendenza a "scaricare ogni onere sui paesi di primo arrivo". Le attuali regole di Dublino, afferma, devono essere sostituite da un vero sistema europeo basato su equità, efficienza e umanità.