'Harry traditore della razza', 2 neonazi britannici in cella

Un invito a uccidere, a sparare al Principe Harry in quanto "traditore della sua razza" per aver sposato una donna di sangue misto come Meghan, ma anche l'esaltazione dello stragista nazista norvegese Anders Breivik e l'incoraggiamento a linciare uomini e donne bianchi che sposino o abbiano rapporti con altre razze. Per questi e altri messaggi violenti di odio razzista ed esaltazione del nazismo due giovani inglesi sono stati condannati al carcere dal tribunale dell'Old Bailey di Londra.

Michal Szewczuk, 19enne di Leeds, e il 18enne Dunn-Koczorowski di Londra, entrambi di famiglie di origini polacche, si erano dichiarati colpevoli davanti all'Old Bailey, lo scorso aprile, di incoraggiamento al terrorismo. La sentenza emessa ora li condanna rispettivamente a quattro anni e a 18 mesi di carcere. Oltre che messaggi di odio, i due giovani nazisti avevano anche diffuso online istruzioni su come fabbricare ordigni. Nel suo blog, Szewczuk inneggiava anche allo stupro. Diversi i messaggi che inneggiavano a Hitler.

Il loro processo era stato avviato oltre un anno fa su denuncia della Bbc, che aveva pubblicamente denunciato la loro attività in un programma investigativo. I due facevano parte di un gruppo di attivisti neonazisti e suprematisti bianchi denominato Sonnenkrieg Division.

Durante l'udienza, la pm Naomi Parsons, ha dichiarato "Questa non è un'organizzazione di blogger. E' incitazione all'azione".