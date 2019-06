Donna muore dopo cesareo urgenza,esposto

(ANSA) - SIENA, 18 GIU - Una donna è morta nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Siena dove era stata ricoverata dopo aver partorito una bimba con un cesareo d'urgenza a seguito di alcune complicazioni. La donna, 38 anni di origini straniere, è deceduta lo scorso 14 giugno ma era ricoverata dal 29 gennaio quando aveva partorito una bambina che gode di ottima salute: da alcune settimane si trovava in coma farmacologico. Il marito della donna il giorno dopo il decesso ha presentato esposto ai carabinieri di Siena per far luce sulla vicenda e capire se il parto cesareo d'urgenza poteva essere evitato con uno programmato. Anche una specialista, secondo quanto appreso, avrebbe consigliato alla coppia di seguire questa strada prima che alle Scotte venisse dissuasa. La Procura di Siena segue il caso e il pm Valentina Magnini potrebbe disporre l'autopsia sul corpo della donna.