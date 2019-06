Gdf, fatture gonfiate trasporti sanitari

(ANSA) - PESARO, 17 GIU - Orari modificati nei brogliacci di trasporto anziani e infermi per predisporre i fogli di viaggio e gonfiare le fatture. E' la condotta contestata dalla Guardia di Finanza di Pesaro a sette persone, tra presidenti, contabili, amministratori e preposti di cooperative di Pesaro e Fano, addette al trasporto sanitario. Nell'indagine "Inflated Rescue", avviata nel 2007, sono scattate sette denunce per presunte irregolarità e condotte fraudolente rilevate in tre aziende di Fano e Pesaro vincitrici nel 2005 in Ati di un appalto del Servizio sanitario nazionale svolto nel 2013 per il trasporto di persone anziane e affette da gravi patologie dalle abitazioni ai luoghi di cura e ritorno. Secondo gli investigatori avrebbero aumentato illecitamente i costi del servizio rettificando gli orari nei brogliacci di trasporto compilati a fine turno, approfittando il più delle volte della buona fede degli autisti; e avrebbero modificato i documenti ufficiali delle cooperative alla base dell'emissione delle fatture.