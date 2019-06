Ustionato, 14enne in prognosi riservata

(ANSA) - PIACENZA, 16 GIU - Un ragazzo di 14 anni si trova ricoverato nel reparto grandi ustionati dell'Ospedale Maggiore di Parma a causa di un infortunio domestico. Ieri sera è stato investito da una vampata di fuoco, forse dovuta allo scoppio di una bottiglia di alcol nel bagno dell'abitazione dove vive con la famiglia a Piacenza ma la dinamica e le cause sono ancora al vaglio della Polizia.

Il giovane ha riportato ustioni di terzo grado su circa il sessanta per cento del corpo ed è stato trasportato con l'Eliambulanza nel centro specialistico di Parma dove si trova in prognosi riservata.