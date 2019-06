Papa a terremotati,nessuno vi dimentichi

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Il Papa ribadisce tutta la sua vicinanza ai terremotati di Camerino: "Sono venuto oggi semplicemente per starvi vicino; sono qui a pregare con voi Dio che si ricorda di noi, perché nessuno si scordi di chi è in difficoltà. Prego il Dio della speranza, perché ciò che è instabile in terra non faccia vacillare la certezza che abbiamo dentro. Prego il Dio Vicino, perché susciti gesti concreti di prossimità", ha detto il Papa nell'omelia della messa a piazza Cavour. "Sono passati quasi tre anni - ha detto Papa Francesco riferendosi al sisma - e il rischio è che, dopo il primo coinvolgimento emotivo e mediatico, l'attenzione cali e le promesse vadano a finire nel dimenticatoio, aumentando la frustrazione di chi vede il territorio spopolarsi sempre di più". "Il Signore invece spinge a ricordare, riparare, ricostruire, e a farlo insieme, senza mai dimenticare chi soffre", ha sottolineato il Papa.