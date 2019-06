Frane e allagamenti, a Como esonda lago

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Le piogge degli ultimi giorni e lo scioglimento delle nevi hanno causato smottamenti e allagamenti in Lombardia, in particolare in provincia di Sondrio e a Como, dove è esondato il lago.

L'acqua è arrivata ad allagare una corsia del lungolario (cioè del lungolago). Sono state montate le passerelle pedonali in piazza Cavour ed è stata chiusa la diga foranea.

In provincia di Sondrio è stata chiusa la statale 36 all'altezza di Samolaco per l'esondazione di due torrenti.

Sempre una frana è caduta sulla stessa statale a Isola, fra fra Campodolcino e Madesimo, che ora sono difficilmente raggiungibili dalla Lombardia. la situazione più critica, è in Valle Spluga. Il by-pass di Gallivaggio, in territorio di San Giacomo Filippo (Sondrio), aperto dopo la maxi frana di un anno fa che danneggiò parzialmente il santuario, è letteralmente inondato: fango e detriti trascinati dal torrente Liro hanno invaso la carreggiata in entrambi sensi di marcia e quindi il transito è interrotto.