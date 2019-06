Maltratta e minaccia genitori, arrestato

(ANSA) - PRATO, 2 GIU - Ha continuato a minacciare di morte i genitori con cui abita per farsi consegnare dei soldi anche in presenza dei poliziotti che ieri lo hanno arrestato, in flagranza, per maltrattamenti familiari. Protagonista un trentenne pratese, che la sera precedente era già stato condotto in questura e denunciato in stato di libertà per tentata estorsione, minacce e danneggiamento nei confronti dei parenti.

Tornato a casa, l'uomo si è barricato dentro. I genitori non potendo entrare nell'abitazione e temendo un'altra reazione violenta del figlio, hanno nuovamente chiamato la polizia. Gli agenti sono riusciti a rimuovere l'ostacolo che bloccava la porta e entrare nell'abitazione, trovando l'uomo che continuava a minacciare di morte i genitori. Al trentenne i poliziotti hanno trovato e sequestrato un martello che l'uomo teneva in uno zaino da cui non voleva separarsi.