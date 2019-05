Viareggio,incendio in rimessaggio barche

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 24 MAG - Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio in un rimessaggio di barche a Viareggio, in via del Brentino, nella periferia. Sul posto sono impegnate varie squadre di vigili del fuoco di Viareggio, Pietrasanta, Lucca, Massa e Pisa. Il fumo denso e nero è visibile da distanza anche sul mare, dalle spiagge lungo la costa della Versilia.