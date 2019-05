Scontri Genova: cdr ANSA, sostegno a giornalista Repubblica

Il cdr dell'ANSA esprime "vicinanza al collega di Repubblica Stefano Origone, vittima di un brutale pestaggio da parte della polizia mentre stava svolgendo il proprio lavoro". Il cdr ''manifestando il proprio sconcerto, auspica che si faccia piena chiarezza sull'accaduto e i responsabili vengano puniti. Non è accettabile che i giornalisti, che dovrebbero essere protetti nello svolgimento del loro lavoro, siano vittime di attacchi della polizia, tanto più in una città che ha gia' vissuto in passato episodi di gravi abusi da parte delle forze dell'ordine".