Picchiano trans, anche minori in branco

(ANSA) - FOGGIA, 24 MAG - Pretendevano un rapporto sessuale di gruppo da un transessuale ma, al suo rifiuto, l'hanno riempito di calci e pugni fino a rompergli un dente. È accaduto a Foggia, dove gli agenti della squadra mobile hanno arrestato quattro giovanissimi, due dei quali minorenni, in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale del capoluogo dauno e dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Bari. I più grandi hanno 20 e 21 anni. Con i due minorenni sono accusati di tentata rapina e lesioni personali aggravate. Le immagini del pestaggio delle telecamere di sicurezza sono così brutali che Procura di Foggia ne ha vietato la divulgazione. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, la sera del 19 aprile scorso i quattro ragazzini a bordo di un' auto hanno avvicinato il transessuale nelle vicinanze della stazione ferroviaria, pretendendo di avere un rapporto sessuale di gruppo. Al rifiuto della vittima gli indagati hanno iniziato ad insultarla e a riempirla di sputi.