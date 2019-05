Papa: su adozioni troppa burocrazia

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 24 MAG - "Tante volte c'è gente che vuole adottare bambini, ma c'è una burocrazia così grande, quando non c'è la corruzione di mezzo, che tu paghi e... Ma aiutatemi in questo: a seminare coscienza", "tante, tante famiglie che non hanno figli e avrebbero sicuramente il desiderio di averne uno con l'adozione: andare avanti, creare una cultura di adozione perché i bambini abbandonati, soli, vittime di guerre e altro sono tanti". Lo ha detto il Papa nell'udienza all'Istituto Ospedale degli Innocenti di Firenze.