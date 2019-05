Eurointerim premia neo mamme o papà

(ANSA) - PADOVA, 23 MAG - Eurointerim Spa, agenzia per il lavoro, ha pensato e realizzato degli incentivi per favorire la natalità tanto che ad ogni dipendente dell'azienda, sia fisso che controllato, è stata riconosciuta una mensilità di stipendio in più alla nascita di un figlio. Secondo la società la natalità tra dipendenti ha portato ad un aumento del 30% di fiocchi rosa e azzurri. L'incentivo di welfare aziendale, caso rarissimo in Italia, ha dato - secondo Eurointerim - risultati più che soddisfacenti tra i 7mila lavoratori tanto che si sono registrate dalle 35 nuove nascite del 2017 ben 44 nuovi arrivi nel 2018 e già 13 nei primi mesi del 2019. Da giugno 2018 il premio di una mensilità è stato consegnato a 31 mamme o papà.